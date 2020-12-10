الأعرجي: نرفض تأثير الخلافات السياسية على قوت المواطن الكردي

المستقلة /… رفض مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، تأثير الخلافات السياسية على قوت المواطن الكردي .

وذكر بيان لمكتب الأعرجي وتلقته ( المستقلة) اليوم أن “الأخير استقبل، بمكتبه نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، وشهد اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية الراهنة، وسبل الارتقاء بالعلاقة بين المركز والإقليم، لما فيه مصلحة المواطنين في كردستان وعموم العراق”.

وأشار الأعرجي إلى “أهمية العمل على أن لاتؤثر الخلافات السياسية واختلاف وجهات النظر على قوت المواطن، فلا ذنب للمواطن بما يحدث من تداعيات نتيجة الخلافات السياسية”.

واكد الاعرجي أن “العراق يجب أن يكون موحدا بوجه التحديات، وأن قوة كردستان تصب في مصلحة بغداد، ولا بديل عن التعايش السلمي بين أبناء البلد الواحد”.

وأضاف “لسنا رجال معارضة، بل رجال دولة، ورجال الدولة يجب أن يعملوا على احتواء الجميع، في ظرف أحوج مانكون فيه إلى التكاتف والتعاون ونبذ الخلافات”.

من جهته أوضح طالباني أن “الخلافات السياسية قد أثّرت على العلاقة بين بغداد وأربيل، ولابد من تجاوزها والعمل على تصحيح الأخطاء ومراعاة حقوق المواطنين”.( النهاية)