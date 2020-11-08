الأعتراض يؤهل نادي الجماهير الى دور 32 من كأس العراق

الأعتراض يؤهل نادي الجماهير الى دور 32 من كأس العراق

المستقلة / علي النصر الله / .. تأهل نادي الجماهير الرياضي بكرة القدم محافظة كربلاء ، الى دور 32 من بطولة كأس العراق .

وقال المكتب الاعلامي للنادي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الاحد ، أن التأهل جاء بعد الاعتراض على نادي القرنة “لمخالفتهم لوائح الاتحاد العراقي وإشراكهم لاعب مطرود “.

وأوضح إن “اللاعب المطرود من نادي القرنة لعب في البطولة ضد نادي الزعيم برقم ( 16 ) واسم وهمي ، وكذلك لعب ضد نادي الجماهير برقم ( 9 ) أيضا “.

وأضاف إن “النادي قدم اعتراضا رسميا للاتحاد الكرة وتم استدعاء اللاعب “.