الأعتراض يؤهل نادي الجماهير الى دور 32 من كأس العراق

المستقلة / علي النصر الله / .. تأهل نادي الجماهير الرياضي بكرة القدم  محافظة كربلاء ، الى دور 32 من بطولة كأس العراق .

وقال المكتب الاعلامي  للنادي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الاحد ، أن التأهل جاء بعد الاعتراض على نادي القرنة “لمخالفتهم لوائح الاتحاد العراقي وإشراكهم لاعب مطرود “.

وأوضح  إن “اللاعب المطرود من نادي القرنة لعب في البطولة ضد نادي الزعيم برقم ( 16 ) واسم وهمي ، وكذلك لعب ضد نادي الجماهير برقم ( 9 ) أيضا “.

وأضاف إن “النادي قدم اعتراضا رسميا للاتحاد الكرة وتم استدعاء اللاعب “.

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