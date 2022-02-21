الأشهر من فئة الهاتشباك .. 5 سيارات موديل 2022 في الكويت

المستقلة /- تعد فئة الهاتشباك واحدة من أبرز الإصدارات التي تقدم من قبل صانعي السيارات حول العالم، التي تلقى إقبالا كبيرا وخاصة وسط فئة الشباب، نظرًا لابعادها الهيكلية المتقاربة بشكل نسبي، إلى جانب قدراتها على التعلب على مشكلات الازدحام، بالاضافة للتجهيزات الفنية التي تقدم عالطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

1 – كيا ريو هاتشباك موديل 2022

حصلت السيارة كيا ريو هاتشباك موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، بقوة 100 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 133 نيوتن/متر، بالاضافة لقدرات اخرى عبر محرك 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 123 حصانا، و 151 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 190 كم/ساعة، وانطلاقة من 0 لـ 100 في غضون 7 ثواني.

ويتراوح سعر السيارة كيا ريو هاتشباك موديل 2022 بين 4200 دينار و 5200 دينار كويتي.

2 – مرسيدس بنز أي45 AMG موديل 2022

تستمد مرسيدس بنز أي45 AMG موديل 2022 قوتها من محرك 4 سلندر 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 381 حصانا، وعزم دوران يبلغ 475 نيوتن/متر، متصل باقل حركة يعمل عبر تقنية الدفع الكلي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل لـ 250 كيلومتر في الساعة، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم في مدة زمنية تستغرق 4.2 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة مرسيدس بنز أي45 AMG موديل 2022 داخل السوق الكويتي بقيمة قدرها 17.800 دينار.

3 – هيونداي فيلوستر موديل 2022

دعمت السيارة هيونداي فيلوستر موديل 2022 بمحرك 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 200 حصانا، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي دفع امامي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 225 كم/ساعة، مع قوة انطلاق من 0 لـ 100 في مدة زمنية تقدر بـ 7.8 ثانية.

وتقدم السيارة هيونداي فيلوستر موديل 2022 بقمة قدرها 7.450 دينار كويتي.

4 – سوزوكي بالينو موديل 2022

تتسارع السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.6 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 91 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 130 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة بتقنية الدفع الامامي أوتوماتيكي السرعات، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كم/ساعة.

ويبلغ سعر السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 داخل السوق الكويتي بقيمة قدرها 3.500 دينار.

5 – ميني كلوبمان موديل 2022

زودت السيارة ميني كلوبمان موديل 2022 بمحرك 2000 سي سي 4 سلندر، قادر على انتاج 192 حصانا، و 280 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل حركة بتقنية الدفع الكلي أوتوماتيكي الاداء، مع سرعة قصوى تصل لـ 228 كم/ساعة، وقوة انطلاق من نقطة الثبات 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال 7.1 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة ميني كلوبمان موديل 2022 بين 14.250 و 14.950 دينار كويتي.