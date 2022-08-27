الأسد يقرر إنهاء خدمة الاحتياط بالجيش السوري

المستقلة/- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أوامر إدارية، السبت، يتم تطبيقها مطلع تشرين الأول/أكتوبر، بشأن الضباط الاحتياطيين بالجيش السوري.

وأمر الرئيس السوري بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين، وتسريح الضباط والطلاب الضباط المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، اعتبارا من الأول من تشرين اول/أكتوبر المقبل.

وسينهى الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين، وتشمل الفئة:

الضباط المجندون المحتفظ بهم، الطلاب الضباط المجندون المحتفظ بهم من كافة الاختصاصات ، والضباط والطلاب الضباط الاحتياطيون “المدعوون الملتحقون” لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 31 آب/أغسطس ضمنا.

كما ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيون “المحتفظ بهم.. والمدعوون الملتحقون” لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 31 آب/أغسطس الجاري.

وأكد البيان أنه سيتم إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيون “المحتفظ بهم.. والمدعوون الملتحقون” من مواليد عام 1983 ميلادي لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31 أغسطس الجاري.

كما أعلن التسريح لاحقا لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.

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