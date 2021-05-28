الأسد يفوز بالانتخابات الرئاسية السورية

المستقلة /- أعلن رئيس البرلمان السوري، حمودة صباغ ، فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية السورية.

وقال صباغ إن “عدد الناخبين السوريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بلغ إكثر من 14 مليون مقترع”، مبينا أن “بشار الاسد حصل على أكثر من 13 مليون و450 ألف صوت اي ما يعادل 95.1% من الاصوات”.

وأضاف أن “المرشح محمود مرعي حصل على أصوات بلغت 470276 صوتاً، اي ما يعادل 3.3% من أصوات الناخبين، فيما حصل المرشح عبدالله سلوم عبدالله على 213968 صوتاً ما يعادل 1.5% من المقترعين”.

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