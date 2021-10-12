الأساطير لا يموتون.. السعودية تكافئ مارادونا

المستقلة /- أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عن إقامة مباراة بين فريقي “برشلونة” الإسباني، و”بوكا جونيورز” الأرجنتيني، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بالرياض.

وأوضح تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن “الرياض ستستضيف مباراة بين برشلونة وبوكا جونيورز في كأس مارادونا، تكريما للأسطورة الأرجنتيني الراحل”، قائلا: “مباراة للتاريخ ومرة في العمر، الأساطير لا يموتون، تخيل أكثر”.

​توفي مارادونا، بطل العالم لكرة القدم 1986 مع المنتخب الأرجنتيني، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن عمر يناهز الستين وتم دفنه في مقبرة بالقرب من بوينس آيرس، فيما قالت وسائل إعلام أرجنتينية إن “تشريح الجثة أظهر أن مارادونا توفي نتيجة أزمة رئوية حادة، ووجد في قلبه تمدد عضلة القلب.

ولعب مارادونا بقميص برشلونة في الفترة بين 1982 و1984، بينما لعب بقميص بوكا جونيورز في بداية مسيرته المهنية، ثم عاد إلى صفوفه من جديد في 1995، واعتزل في 1997.

وانطلق “موسم الرياض” للمرة الأولى في عام 2019، إذ تمت إقامته في الفترة ما بين الـ11 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2019 واستمر حتى الـ18 من شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2020، وحقق نجاحا كبيرا، إذ حقق أكثر من 10 ملايين زيارة، في حين أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها تستهدف الوصول إلى 20 مليون زائر لفعاليات المهرجان المختلفة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار السعودية

الأساطير لا يموتون.. السعودية تكافئ مارادونا

اخبار العراق

الأمين العام للأمم المتحدة يثني على الانتخابات ويؤكد التزامه بدعم العراق

اخبار العراق

مقتدى الصدر يظهر الليلة في كلمه مباشرة

اخر الاخبار

احالة فنان مصري للتحقيق بتهمة التحرش وهتك عرض

اخبار العراق

نجل وزير دفاع صدام حسين يفوز بعضوية البرلمان العراقي

اخر الاخبار

الانتخابات…. الوجه الآخر للديمقراطية

اخبار العراق

موج: العزوف الجماهيري اعلن وفاة الديمقراطية السلطوية الموجهة في العراق

اخبار العراق

موج: العزوف الجماهيري اعلن وفاة الديمقراطية السلطوية الموجهة في العراق

اخر الاخبار

مفوضية الانتخابات : نتائج الانتخابات ستعلن جميعها مساء اليوم

اخر الاخبار

الصدر يدعو المفوضية الى الاسراع في اعلان نتائج الانتخابات والنظر بالطعون القانونية

اخر الاخبار

رسول : اعتقال نائب البغدادي ضربة قوية لتنظيم داعش

اخبار العراق

طقس العراق : امطار خفيفة في المناطق الوسطى والشمالية خلال اليومين المقبلين

اخبار العراق

صبيحة نتائج انتخابات.. انخفاض طفيف بسعر الدولار امام الدينار العراقي

اخر الاخبار

‏مفوضية الانتخابات تعلن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني بنسبة 100%

اخر الاخبار

انتخابات باهتة : الشعب (لا) يريد التغيير

اخر الاخبار

الكاظمي يعلن القبض على مشرف المال لداعش بعملية مخابراتية خارج العراق

اخبار العراق

اغلاق عاجل للمنطقة الخضراء في بغداد لهذه الاسباب