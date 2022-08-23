الأزمات الدولية وسياسة الاكتفاء الذاتي

ابراهيم الخليفة

حدثان مهمان ومتعاقبان واجهما المجتمع البشري خلال السنوات الثلاثة الماضية واصابى البشرية في أهم مفصل من شرايين الحياة وهو الشريان الأقتصادي،وهما وباء كورونا المعروف علميا covied-19 pandemic في نهاية عام 2019، والحدث العالمي الآخر هو الصراع الروسي- الأوكراني ، الذي أعتبر تاريخ 24 شباط 2022، بداية دخول القوات الروسية الاراضي الأوكرانية، ايذانا ببدئه، حيث طغت أهميتهما وآثارهم السلبية على كل الأحتياجات الإنسانية الآخرى، لسبب واحد لكنه مهم، وهو العامل الأقتصادي والمتعلق بتوفير لقمة العيش والدواء للملايين من بني البشر و أي اخلال بهذا العامل يؤثر على مجمل حياة الإنسان وقد يؤدي بالتالي إلى ثورة الجياع وضطراب الأمن وتخلخل موازين القوى في العالم وخاصة أقطارالعالم الثالث ويُعد العراق أحد اعضاءها، وكان لهما الكثير من السلبيات على المجتمع البشري، لكن تأثيرهما على امدادات الغذاء والطاقة ومستلزمات الحياة فاقت التأثيرات الاخرى حيث زادت اسعار المواد الغذائية بنسبة (45% )، بل يُعدان الأهم والأخطر كون الغذاء عنصر بقاء الإنسان او هلاكه starvation، ولهذا يفترض ان هاتين الازمتين الطارئتين قد جلبت انتباهنا واقصد هنا في بلدنا وفي الوطن العربي إلى مسالة مهمة وأساسية وحيوية وهي العمل على الأكتفاء الذاتي من الحبوب الاستراتيجية كالقمح ، الذرة ، الشعير والاسمدة، كونها مصدر الغذاء الاول ثم الدواء ومستلزمات الطاقة الاخرى، لكن ما يهمنا في هذا الموضوع الغذاء باعتباره ركن من أركان الامن القومي ، وربما سائل يسأل. ما هي الدروس التي يستوجب على البشرية استيعابها وعلى صناع القرار تبنيها ويجعلونها على سلم أولوياتهم هذا ما سوف نجيب عليه لاحقا.

الاكتفاء الذاتي Self-Efficient .

ما المقصود بسياسة الاكتفاء الذاتي؟

ظهر العديد من التعريفات والتوضيحات لمصطلح الاكتفاء الذاتي من هذه التعاريف تعريف قاموس Collins ، عرف الأكتفاء الذاتي بأنه ، القدرة على إنتاج أو صنع كل ما تحتاجه. أما قاموس كامبرجCambridge يعرف الاكتفاء الذاتي بأنه القدرة على توفير كل ما تحتاجه ، وخاصة الطعام ، دون مساعدة الآخرين .

ومن هذا نفهم ان التعريف الشامل لهذا المصطلح حسب الادبيات الاقتصادية او السياسية هو قدرة البلد على انتاج كافة الموارد المتعلقة بتوفير الغذاء او الصناعة التي تلبي احتياجات ورغبات الشعب في الظروف الاعتيادية أو أثناء الأزمات من خلال تطوير وتطويع الإمكانيات والقدرات الذاتية الموجود’ من تصنيع أو زراعة دون الحاجة لاستيرادها من الخارج، باستخدام الموارد الطبيعية، والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة.، ويمكن أن يؤدي اقتصاد الأكتفاء الذاتي إلى هدف مهم وهو إرساء الاستقرار الغذائي في البلد دون التطلع لما وراء الحدود أثناء الحالات الطارئة أو الأعتيادية ، وخير مثال قريب وحديث على ارتباط الغذاء والأزمات الطارئة هو أزمة الغذاء التي اجتاحت العالم في بداية تفشي و اثناء جائحة كورونا ، عندما أضطر المجتمع البشري إلى اعتماد سياسة الإغلاق لمنع انتشار الوباء مما أنذر بحدوث مجاعة كونية ، ولكن الحالة الأخطر والتي تأثر بها العديد من الدول وخاصة الأقطار العربية هي الحرب الروسية – الأوكرانية التي أدى اندلاعها إلى توقف أمدادات الغذاء الأساسية من محصول القمح والزيوت والأسمدة ، فضلا عن الصناعات المعدنية الأخرى المتعلقة بصورة مباشرة بحياة المواطنين وبالتحديد دول العالم الثالث ، ومع أن روسيا وأوكرانيا تشكلان ما لا يزيد عن (2.5 % ) من صادرات المواد الغذائية إلا أنهما في غاية الأهمية في قطاعات معينة. وكانت منطقتنا العربية من الدول التي تأثرت بوقف إمدادات الحبوب والزيوت و أستمرت ما يقارب أربعة أشهر و استؤنفت مجددا في بداية شهر آب الجاري ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار على ما متوفر من سلع غذائية وأن لم يكن مصدرها الأساسي ميدان الصراع الروسي – الأوكراني .ونظرا لكونيه التبادلات التجارية فقد انعكست سلبا على تجهيزات المواد الغذائية في البلد وأرتفعت الأسعار لتعود لاحقا إلى مقاربات وضعها الطبيعي علما أن العراق لا يستورد الحبوب من روسيا أو أوكرانيا ، وأنما من كندا واستراليا. إذن هذه الازمات دقت جرس الانذار لدى حكومات وشعوب الأرض على ضرورة البحث عن آلية ومسارات لتحقيق الأكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والطاقة وغيرهما.

الآثار الإيجابية لسياسة الاكتفاء الذاتي:

لسياسة الاكتفاء الذاتي من البضائع سواء الاقتصادية أو الصناعية جملة فؤائد على مجمل الدورة الاقتصادية في البلد المعني، والتي تصب في تمتين وتحصين سيادة الدولة واستقرار قرارها السياسي والمالي وخاصة في المحافل الدولية، حيث تنأى بنفسها عن المساومات والضغوط الخارجية التي تحدث في مثل هذه الظروف الطارئة ، كما أنها تحصن الجبهة الداخلية بضمان إمدادات السلة الغذائية وهي إحدى ركائز الأمن الغذائي الوطني، ومن الايجابيات الاخرى الحفاظ على ما متوفر لديها من العملات الصعبة بعدم تسريبها لما وراء الحدود لاستيرا د البضائع والسلع تحت مختلف عناوينها مما يقلل من الضغط على ميزان المدفوعات ويزيد من الاعتماد على الأنتاج المحلي . توفر سياسة الاكتفاء الذاتي فرص عمل لأبناء البلد اي تساهم في القضاء على البطالة وتشغيل المزيد من الايدي العاملة ، هذه العملية، تساعد على التقليل من هجرة الكفاءات العلمية من خلال توفر فرص معيشية لهم ، ربما تخدم عامل آخر وهو تصدير الفائض من المنتوج الوطني إلى خارج الحدود وبالتالي تعود المنفعة للدولة المعنية على شكل عملة صعبة او منتجات زراعية او صناعية يندر انتاجها او توفرها محليا .كما ان له عامل نفسي على المواطن يجعله يشعر بالفرح والزهو كونه ينتج غذاءه بنفسه، كذلك يجسد قدرة البلد المعني على تسديد كافة احتياجاته من السلع الضرورية والاساسية ، من خلال عزل اقتصاديات البلد عن محيط الاضطرابات الخارجية.

السياسات الواجب تبنيها لدعم سياسة الاكتفاء الذاتي

أن سياسة الأكتفاء الذاتي من الصناعات المحلية و الانتاج الزراعي والحيواني لاتأتي من العدم أو الارتجال في تبني السياسات الأقتصادية الحيوية ، وإنما تعتمد على أسس بحثية ميدانية وتشريعات اقتصادية وكمركية لدعم المنتوج المحلي ، يرافق ذلك أو يسبقه برنامج تثقيفي توجيهي للجمهور توضح فيه الحالات الايجابية من تبني سياسة الاكتفاء الذاتي ، ونجاح هذه السياسة تكمن في قدرة المواطن لاستيعاب وهضم الفكرة. من خلال التقليل من التبذير والاستهلاك غير المقنن .أن تعزيز وإنجاح سياسة الاكتفاء الذاتي على المستوى الرسمي والجماهيري يتطلب اعتماد مجموعة من الخطوات التشجيعية والتحفيزية بدءا بسياسة ضريبة تتمثل في فرض مزيدا من الضرائب والقيود على المنتوجات المستوردة،التي لها مثيل في البلد الغرض منه دعم المنتوج المحلي وأقرار مزيدا من السياسات التي تخدم رأس المال الوطني والشركات العاملة في أي من الميادين المعنية. ان زيادة الانتاج المحلي من المحصول الزراعي يتطلب التوسع في زيادة المساحات المزروعة واعتماد برامج تدعم هذه الخطوة والعمل الدؤوب على “رفد العملية الزراعية بمستلزمات الزراعة الحديثة المتمثلة بالمكننة الزراعية والاسمدة سيما وأن لدينا مشاريع لإنتاج الاسمدة الزراعية متوقفه حاليا عن العمل او تشتغل بشكل جزئي وتجهيز الفلاحين بالاصناف الجيدة او الرتب العليا من البذور وتذليل العقبات التي تعترض عمل الفلاحين والمزارعين وبإشراف المرشدين الزراعيين علاوة على اعتماد الدراسات العلمية والبحثية لتطوير القطاع الزراعي وتعضيده بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الضائعات من المحصول ”. مكافحة الادغال والحشرات والآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية..استصلاح الأراضي الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. دعم القطاع الخاص والتعاوني في الاستثمار في هذه الإطر،شراء المحصول باسعار تفضيلية وتنمية الصناعات الغذائية التحويلية المحلية.

التحديات التي تواجه سياسة الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء

توجد تحديات عدة تواجه القطاع الزراعي والثروة الحيواني منها ما يتعلق بالفلاح نفسه وهي جهله بالأساليب الحديثة في الزراعة والري وجمع المحصول او التصدير، ومكافحة الادغال . أما ما يتعلق بالعوامل الخارجية أي خارجة عن إرادة الفلاح او السلطات منها ظاهرة الاحتباس الحراري جراء زيادة نسبة التلوث في الجو، وقلة سقوط الامطار، ينتج عن ذلك شحة في الموارد المائية في حوض نهري دجلة والفرات وروافدهما بل حتى المياه الجوفيه، وبالتالي ازدياد مساحات التصحر و ما حالة التصحر التي يشهدها البلد الآن إلا مثال على ذلك وانتشار الأمراض والاوبئة وعدم مكافحتها بالطرق العلمية والحديثة . ضعف دور الحكومة في دعم القطاع الزراعي وخير دليل على ذلك قلة التخصيصات المالية في الموازنة العامة لدعم القطاع الزراعي والحيواني والتي لا تتناسب وأهميتهما ،فتح الحدود أمام المنتوج الأجنبي وضعف الرقابة للسيطرة عليه.

اكتفاء ذاتي وتكتلات أقتصادية

أن من أهم التحديات التي بدأت تواجه السكان في الكرة الأرضية حاضرا ومستقبلا زيادة عدد السكان يقابل ذلك نقص في امدادات الغذاء في المحاصيل الاستراتيجية، وهذه المشكلة بعينها ستواجه اقطار الوطن العربي ومن ضمنها العراق، وتؤثر بشكل مباشر على أمنهم الغذائي والبيئي وبوادر ذلك بدأت جلية بعد تفشي كوفيد 19 والحرب الروسية- الأوكرانية حيث أثبتت هذه الازمات وجود فجوة كبيرة وعميقة ينبغي التنبه لها وتدفع باتجاه ضرورة تعديل سلّم الأولويات لدى الحكومة والتركيز بشكل أساسي على القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والعمل على سياسة الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب مثل القمح ، الشعير، الذرة الصفراء والزيوت، والأسمدة والتي يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي لمواجهة الازمات التي تحدق بنا ، منها ما يتطلب من مخططي السياسات الاستراتيجية في البلد ان” وجدوا” النظر باتجاه تفعيل مفهوم الاكتفاء الذاتي من الغذاء والطاقة في المقام الأول نظرا لأهميتها في حياة الشعوب. وهذا يستوجب وضع حلول لتجاوز هذه التحديات وقد تكون هذه التحديات بفعل فاعل خارج عن ارادة الإنسان كما في انتشار الاوبئة والكوارث الطبيعية أو نتيجة ظروف جوية الاحتباس الحراري، او نقص الأمطار وامتداد التصحر نحو المساحات الخضراء أو قد تكون هذه الكوارث او التحديات بفعل الإنسان وبالتالي تنقطع أو تتوقف صادرت الحبوب والمنتجات الزراعية الاخرى كما في الحرب الروسية- الأوكرانية والتي نعيش الآن تداعياتها السلبية على امدادت الغذاء والطاقة ،مثل هذه الحالات الطارئة يتوجب وضع حلول آنية وأخرى بعيدة المدى من قبل الحكومة وهي تتعلق باعتماد او تبني سياسة الاكتفاء الذاتي من انتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والشعير والتي يمكن زراعتها وتطوير انتاجها محليا نظرًا لملائمة الظروف الجوية والبيئية إنتاج هذه المحاصيل ، من التحديات الاخرى السياسات الحكومية المعتمدة والمتمثلة في سياسة فتح الحدود امام البضائع الاجنبية جراء العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة مما الحق الضرر بالإنتاج الوطني مما يستوجب اعتماد سياسة ضريبية تتطلب فرض ضرائب على السلع المستوردة لتحفيز الإنتاج المحلي ، وطرح المزيد من السياسات لصالح الشركات المحلية ، وفحص الصفقات والاستثمارات عبر الحدود أو إيقافها.

ينظر المعنيين بالامن الغذائي بانه جزء مهم وحيوي ومكمل للامن القومي وبدون تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ينظر للأمن القومي بالنقص ومهدد في ركن من اركانه ولهذا في ظل الظروف الراهنة، وما ترشح من الازمات الدولية مستقبلا، أصبح بحكم الواجب على الحكومة أخذ بنظر الاعتبار العمل على سد حاجة البلد من المحاصيل الاستراتيجية كالحبوب، وإذا ما استثنينا موقف الحكومة الآن من التحرك جزئيا بأتجاه تحقيق ذلك على اثر ازمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية و خلق بلبلة بين المواطنين، ونشط تجارة الاحتكار والسوق السوداء حيث أجبرت على اتخاذ خطوات آنية وأخرى إستراتيجية لتجنب ذلك مستقبلا ، هنا حقيقة مفادها ، عانى القطاع الزراعي والثروة الحيوانية اسوة بالقطاع الصناعي من الاهمال ولم يعد يحظى بأي اهتمام على سلم اولويات الحكومات التي توالت على ادارة شؤون البلد منذ 2003 يتناسب وأهمية هذه القطاعات في تحصين الجبهة الداخلية بعيدا عن التقلبات في الأسواق العالمية. على سبيل المثال، ينتج العراق الان نصف احتياجاته من القمح ” والتي تقدر 4 ملايين و500 ألف طن من الحنطة، وقد وصل الإنتاج هذا العام، قرابة مليونيين و180 ألف”طنا.وفقا للمصادر الرسمية، بينما تشير بعض المصادر غير الرسمية ان احتياجات البلاد السنوية قد تصل إلى 6 ملايين طن من القمح ويتم تعويض الفارق من المصادر الاجنبية، ولهذا يبقى البلد رهين الظروف الخارجية في تأمين غذاء شعبه . وإذا ما تم تبني سياسة الاكتفاء الذاتي يمكن ان ينتج ما يسد حاجته ويصدر الأقطار العربية الأخرى اخذين بنظر الاعتبار توفر الموارد المائية مقارنة بالأقطار العربية، وكذلك الاراضي الصالحة للزراعة ، وتوفر الايدي الزراعية الماهرة.ان بلوغ سياسة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية يتطلب سياسات معتمدة على أسس بحثية علمية معدة من قبل أشخاص متخصصين في تنمية الثروة الزراعية والمائية ، وهذا يبدأ اولا بتطوير البنى التحتية للقطاع الزراعي، الثروة الحيوانية والمياه، ثم تطوير الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع من ناحية استخدام المكننة الحديثة في الزراعة والري، ومغادرة الطرق التقليدية ، باستخدام اجهزة الري الحديثة مثل الرش او التنقيط فهي تضمن عدم الهدر في الماه، سيما ونحن نعاني نقص في امدادات المياة، استصلاح الاراضي الزراعية والاكثار من مشاريع الري والسدود، والعمل على زيادة إنتاج الدونم الواحد الذي يبلغ في معدله من 200 إلى 300 كيلو غرام وهذه خسارة فالمعدل العام هو طنان للدونم الواحد” طبقاً لبعض المصادر. حق العراق عام 2020 الاكتفاء الذاتي في محصول الحنطة بسبب وفرة الامطار.وهذا يعني يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح والشعير عندما تتوفر مستلزمات الانبات الناجح ، بمعنى يمكن اعادة تكييف التقويم الزراعي على أساس أنماط الطقس المتغيرة في منطقة الشرق الاوسط، تشجيع الاستثمارات الخاصة العامة في قطاع الزراعة، وضع سياسة للزراعة الذكية.

اذن تجنب أي ازمة على المستوى العالمي واثارها السلبية على الأمن الغذائي في البلد يتطلب الاتجاه في مسارين مهمين يتعلقان بضمان الغذاء للمواطن هما تبني سياسة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية جهد الامكان وخاصة كالقمح والرز والشعير والذرة وغيرهما، والمسار الثاني العمل على تشكيل او تأسيس تكتلات اقتصادية محلية او اقليمية تضمن التبادلات التجارية للسلع الاساسية بعيدا عن التأثيرات الخارجية للأزمات الدولية مثلا إحياء فكرة السوق العربية المشتركة واستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك. وغيرها من التكتلات الاقتصادية العربية.لتسهيل المبادلات التجارية وضمان وصولها للمستهلكين بهدف الوصول إلى أمن غذائي دائم ومستدام بعيدا عن أجواء التوترات الدولية.