الأردن يعلق على إعلان فايزر الترويجي للقاح كورونا

المستقلة /- علق وزير الصحة الأردني الأسبق، سعد الخرابشة، على إعلان شركة “فايزر” الترويجي للجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفي رده على هذا الإعلان عبر تصريحات لموقع “خبرني”، اعتبر سعد الخرابشة أن “فايزر” شركة مصنعة للقاح المضاد لفيروس كورونا و”من مصلحتها الترويج له”، لافتا إلى أنه “ولغاية الآن، هناك العديد من دول العالم الفقيرة لم تلقح مواطنيها ضد هذا الفيروس بالجرعتين الأساسيتين، إلا بنسب تغطية متواضعة جدا، وأن دولا أخرى كثيرة لم تقدم الجرعة الثالثة إلا لعدد محدود من السكان ومن بينها الأردن”.

ورأى الخرابشة أن “الوقت لا زال مبكرا على الجرعة الرابعة وأن الأمر يتوقف على تطورات الجائحة عالميا في المستقبل”.

هذا وكان رئيس شركة “فايزر” قد صرح في وقت سابق بأن معظم الناس سيحتاجون إلى جرعة رابعة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لحمايتهم من العدوى.

 

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