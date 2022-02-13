الأردن يستورد 8% من القمح الأوكراني
المستقلة /- أعلن العين هايل عبيدات عن حجم المنتجات الزراعية الأوكرانية والتي تشكل 45% من اجمالي صادراتها
وأشار في منشور له الأحد “تبلغ صادرات أوكرانيا من الذرة 5.2 مليار دولار، وزيت عباد الشمس 3.8 مليار دولار ، القمح 3.6 مليار دولار ،فول الصويا وعباد الشمس 2.1 مليار دولار ، فيما تشكل اسواق اوروبا 42% والصين 7.3% وروسيا 6.5% وتركيا 5.1% ومصر 4.5%.
وفيما يتعلق بالقمح أشار عبيدات إلى أن أبرز الدول المستوردة عربيا مصر بنسبة 34% ولبنان 50% والاردن 8%، فيما تأتي السعودية في مقدمة الدول العربية المستوردة للحوم والدواجن من اوكرانيا.
جاي ذلك في إطار تعليقه على التداعيات الاقتصادية على الأسواق والمنتجات والمستوردات حال تفاقمت الأزمة الروسية الأوكرانية
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