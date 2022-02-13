الأردن يستورد 8% من القمح الأوكراني

المستقلة /- أعلن العين هايل عبيدات عن حجم المنتجات الزراعية الأوكرانية والتي تشكل 45%؜ من اجمالي صادراتها

وأشار في منشور له الأحد “تبلغ صادرات أوكرانيا من الذرة 5.2 مليار دولار، وزيت عباد الشمس 3.8 مليار دولار ، القمح 3.6 مليار دولار ،فول الصويا وعباد الشمس 2.1 مليار دولار ، فيما تشكل اسواق اوروبا 42%؜ والصين 7.3% وروسيا 6.5%؜ وتركيا 5.1% ومصر 4.5%؜.

وفيما يتعلق بالقمح أشار عبيدات إلى أن أبرز الدول المستوردة عربيا مصر بنسبة 34% ؜ولبنان 50% ؜والاردن 8%، فيما تأتي السعودية في مقدمة الدول العربية المستوردة للحوم والدواجن من اوكرانيا.

جاي ذلك في إطار تعليقه على التداعيات الاقتصادية على الأسواق والمنتجات والمستوردات حال تفاقمت الأزمة الروسية الأوكرانية