الأردن يرفع أسعار المحروقات للمرة الخامسة خلال العام الحالي

المستقلة / قررت الحكومة الأردنية، الأحد، رفع أسعار المشتقات النفطية للمرة الخامسة منذ مطلع العام الحالي.

وقررت لجنة تسعير المشتقات البترولية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز بمقدار 35 فلسا، ورفع سعر مادة البنزين (أوكتان 95) بمقدار 60 فلسا لشهر آب/ أغسطس المقبل.

وبموجب القرار، فإنه يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر آب/أغسطس 990 فلسا للتر (نحو دولار أمريكي و40 سنتا) بدلا من 955 فلسا للتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1300 فلس للتر (دولار و90 سنتا) بدلا من 1240 فلسا للتر، ويصبح سعر الديزل والكاز 755 فلسا للتر (دولار ونصف) بدلا من 720 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة (نحو 10 دولارات).

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