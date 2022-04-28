الأردن يحكم بالسجن على (صدام حسين) بتهمة التهديد بالقيام بأعمال إرهابية

المستقلة /- أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة أمن الدولة يقضي بحبس متهم بالاشغال الشاقة (8) سنوات من حملة الفكر التكفيري يدعى “صدام حسين”، كان قد خطط لاستهداف المنتسبين بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية نصرة لتنظيم داعش الارهابي.

وفي التفاصيل فإن محكمة أمن الدولة أدانت المحكوم “صدام حسين” بثلاث تهم هي (جناية التهديد بالقيام بأعمال إرهابية، محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية والترويج لافكار جماعة ارهابية)وذلك استنادا الى قانون منع الارهاب، كما أخذت بالعقوبة الاشد من بين الاحكام التي صدرت بحقه.

وأكدت اجراءات التقاضي، أن المتهم من حملة الفكر التكفيري وهو من المؤيدين لتنظيم (داعش) الإرهابي والمعتنقين لأفكاره ومعتقداته الإرهابية والمروجين لها والداعمين لعمليات التنظيم الإرهابية، كما ان المتهم حاول الالتحاق بتنظيم داعش في سوريا لكن بسبب الاجراءات الامنية على الحدود لم يتمكن من ذلك، ثم خطط لتنفيذ عمليات ارهابية بحق مرتبات القوات المسلحة والاجهزة الامنية، لكن الاجهزة الامنية تمكنت من اعتقاله قبل تنفيذ مخططه الارهابي