الأردن يحذر إسرائيل بسبب انتهاكاتها بحي الشيخ

المستقلة /- أعرب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، عن ترحيبه ببيان ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، وإيطاليا، وبريطانيا الداعي إلى وقف سياسة الاستيطان غير الشرعية في الضفة الغربية.

وأكد الصفدي ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لمنع ترحيل الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأضاف الصفدي أن “بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم ممارسات غير شرعية تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية”.

وتابع “ترحيل أهل الشيخ جراح من منازلهم جريمة يجب أن يمنع العالم حدوثها”.

وشدد الصفدي على أن الفلسطينيين المهددين بالرحيل هم المالكين الشرعيين لبيوتهم كما تثبت وثائق سلمها الأردن للأشقاء في دولة فلسطين.

وتابع: “وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إسرائيل ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الملكية هذه”.

وأردف: “استمرار إسرائيل في ممارساتها اللاشرعية وخطواتها الاستفزازية في القدس المحتلة وانتهاك حقوق الفلسطينيين، وبما في ذلك حق أهل الشيخ جراح في بيوتهم، لعب خطير بالنار”.

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