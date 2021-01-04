الأردن يتفاوض لزيادة جرعات فايزر لـ 2 مليون

المستقلة /- كشف وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، عن وجود مفاوضات مع شركة فايزر لزيادة المطعوم ليصبح 2 مليون جرعة، بعد أن تم الإتفاق على تأمين الأردن بمليون جرعة من اللقاح.

وقال عبيدات خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد إن وزارة الصحة والحكومة من البداية تم الاتفاق على تنويع مصادر مطعوم كورونا، وهذا ما تم الإتفاق عليه والانضمام إلى إتلاف كوفيد.

وأضاف أنه تم التعاقد بطريقة منفردة مع شركات فايزر التي أثبتت أن لديها أن لديها لقاح ونجحت في توفير اللقاح الفعال والآمن، بتزويد الأردن بما يغطي من 5-10% من المواطنين أي بما مليون جرعة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تطعيم من 20 إلى 25% من سكان الأردن.

وحول اختيارة أخذ مطعوم كورونا، شدد عبيدات على أنه حتى الآن يؤيد أن يكون أخذه اختيارا، رغم أن قانون الصحة العامة يمنح وزارة الصحة صلاحية إعطاء اللقاح للمواطنين بشكل إجباري، مؤكدا أنه يفضل أن يعطى اللقاح اختياري ومجاني.

وأكد عبيدات أن الإشاعات حول لقاح كورونا غير صحيحة، وأخذ المطاعيم أمر ضروري .