الأردن: لأولياء الأمور.. هذه التطبيقات لا تجعلوا أطفالكم يصلون إليها

المستقلة /- دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المواطنين من أولياء الأمور إلى ضرورة مراقبة أبنائهم وحثهم على عدم استخدام بعض التطبيقات الإلكترونية التي تتيح إنشاء وتداول الفيديوهات.

وفي منشور عبر فيسبوك، أشارت الهيئة إلى تطبيقات “لا يمكن حصرها” تقوم بنشر ومشاركة الفيديوهات على نطاق واسع دون علم المستخدم، خاصة إذا لم يتم ضبط الإعدادات الخاصة بها لمنع النشر، والتي قد تحتوي في بعض الأحيان على فيديوهات غير مناسبة لمراهقين وقصر، وقد تعرضهم للخطر.

وحذرت الهيئة مناشدة أولياء الأمور بضرورة مراقبة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة هذه التطبيقات.