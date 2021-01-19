الأردن على موعد مع الزائر الأبيض في معظم مناطق المملكة

المستقلة /- توقعت ادارة الارصاد الجوية في نشرتها المحدثة مساء اليوم الثلاثاء، أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1100 متر، هطول زخات من الثلج، وتتراكم بشكل محدود ومتفاوت بين منطقة وأخرى ليوم غد الاربعاء.

كما توقعت ان تشهد الارتفاعات ما دون ذلك، زخات من الثلج ممزوجة مع المطر، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة ، ومع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات بشكل عام، وتخف تدريجياً سرعة الرياح، ويتشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية فجر الخميس.

وذكرت الدائرة في تقريرها صباح اليوم، ان الكتلة الهوائية شديدة البرودة من اصل قطبي المرافقة للمنخفض الجوي سيتعمق تأثيرها يوم غد الاربعاء، ما يؤدي الى المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء شديدة البرودة، وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، حيث تكون الهطولات غزيرة على فترات حيث تتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.