الأردن: بدء جلسات محاكمة المتهمين في حادث انقطاع الأكسجين بمستشفى السلط

المستقلة /- عقدت محكمة صلح جزاء عمان في الأردن، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة 7 أشخاص، بعد نفاد الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي.

وحسب وسائل إعلام أردنية، تم توجيه تهم للأشخاص السبعة وهي التسبب بوفاة 7 أشخاص، نظرًا للتقصير في أداء واجبهم على خلفية انقطاع الأكسجين عن المستشفى.

ووفقًا لقناة “المملكة” الأردنية، كانت محكمة التمييز قررت الثلاثاء الماضي، بناءً على طلب من رئيس النيابة العامة، نقل الدعوى الجزائية المتعلقة بوفيات مستشفى السلط الحكومي من محكمة صلح جزاء السلط إلى محكمة صلح جزاء عمان.

يذكر أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن عن إقالة وزير الصحة نذير عبيدات وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء عن العمل، بعد الحادث الذي وقع يوم 13 مارس.

وأكد الخصاونة أن الحكومة تتحمل وحدها كامل المسؤولية عما حدث، مشيرًا إلى أنه “خطأ جسيم فادح غير مبرر وغير مقبول”، معتذرا على هذا “التقصير”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

انطلاق قاطرتان إضافيتان إلى قناة السويس للمساعدة فى سحب السفينة الجانحة

اخبار الاردن

الأردن: بدء جلسات محاكمة المتهمين في حادث انقطاع الأكسجين بمستشفى السلط

اخر الاخبار

تاجر مخدرات يفجر نفسه في بغداد – فيديو

اخبار العراق

مصدر : المالكي يناقش مع ابو ريشة ملف الانتخابات واعادة تشكيل الصحوات

اخبار العراق

العراق يبحث صفقة طاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع توتال

اخبار العراق

وزير الصحة يحمل المواطنين مسؤولية زيادة الاصابات بفيروس كورونا

اخر الاخبار

جدول مباريات الجولة 26 من الدوري العراقي

اخر الاخبار

جدول مباريات الجولة 26 من الدوري العراقي

اخبار العراق

دعما للقطاع الزراعي..لجنة تطالب تفعيل قرار منع 22 مادة من الاستيراد

اخبار العراق

سعر صرف الدولار يرتفع امام الدينار العراقي في الأسواق المحلية ليوم الاحد

اخبار العراق

تحالف الفتح : خلافات اللحظات الاخيرة تعيق تمرير الموازنة داخل البرلمان

اخبار العراق

الكاظمي يصف استعراض حركة “ربع الله”بأنها محاولة “بائسة” لإرباك الوضع

اخبار العراق

الكاظمي يطالب الشركات المصرية بالمشاركة في إعادة إعمار العراق

اخبار العراق

العبادي يصف قرار خفض قيمة الدينار بـ الخطأ والتراجع عنه فضيلة

اخر الاخبار

الإقليم كردستان سجّل أعلى معدل وفيات وإصابات بكورونا خلال العام الحالي

رياضية

بالفيديو.. مودريتش يبكي أثناء تكريمه

اخر الاخبار

فيديو.. “حوادث متتالية” لعنة الفراعنة تضرب مصر