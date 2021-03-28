الأردن: بدء جلسات محاكمة المتهمين في حادث انقطاع الأكسجين بمستشفى السلط

المستقلة /- عقدت محكمة صلح جزاء عمان في الأردن، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة 7 أشخاص، بعد نفاد الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي.

وحسب وسائل إعلام أردنية، تم توجيه تهم للأشخاص السبعة وهي التسبب بوفاة 7 أشخاص، نظرًا للتقصير في أداء واجبهم على خلفية انقطاع الأكسجين عن المستشفى.

ووفقًا لقناة “المملكة” الأردنية، كانت محكمة التمييز قررت الثلاثاء الماضي، بناءً على طلب من رئيس النيابة العامة، نقل الدعوى الجزائية المتعلقة بوفيات مستشفى السلط الحكومي من محكمة صلح جزاء السلط إلى محكمة صلح جزاء عمان.

يذكر أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أعلن عن إقالة وزير الصحة نذير عبيدات وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء عن العمل، بعد الحادث الذي وقع يوم 13 مارس.

وأكد الخصاونة أن الحكومة تتحمل وحدها كامل المسؤولية عما حدث، مشيرًا إلى أنه “خطأ جسيم فادح غير مبرر وغير مقبول”، معتذرا على هذا “التقصير”.