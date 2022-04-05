الأردن السابع عربيا على مؤشر الأمن الغذائي

المستقلة /- احتلت الأردن المرتبة الـ 49 عالميا ، والسابعة عربيا على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، التابع لـ “إيكونوميست إمباكت” ، بحصولها على 64.6 نقطة.

وبحسب cnn ، فانه وفقًا لأحدث بيانات مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، التابع لـ “إيكونوميست إمباكت”، تصدرت قطر أعلى درجة على مؤشر الأمن الغذائي عربيا بدرجة 73.6.

وكانت إيرلندا في المركز الأول عالمياً بدرجة 84.0.

ويقيس المؤشر القضايا الأساسية للأمن الغذائي عبر 113 دولة.

ومؤشر 2021 GFSI هو الإصدار العاشر الذي ينشره “إيكونوميست إمباكت” والذي يقوم بتحديث النموذج سنويًا لالتقاط التغيرات السنوية في العوامل الهيكلية التي تؤثر على الأمن الغذائي. ويأخذ مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) بعين الاعتبار قضايا القدرة على تحمل خلال عدة مقاييس، وهي تكلفة الغذاء، وتوافره، وجودته وسلامته، والموارد الطبيعية والقدرة على الصمود في 113 دولة. مبني على 58 مؤشرًا فريدًا ليقيس محركات الأمن الغذائي في كل من البلدان النامية والمتقدمة.

وبعد تحقيق مكاسب سريعة في السنوات القليلة الأولى من إنشائها، بلغت درجات GFSI ذروتها في جميع الدول في عام 2019، قبل أن تنخفض على مدار العامين الماضيين وسط جائحة فيروس كورونا والصراعات وتقلب المناخ.

ووأثرت التقلبات المتزايدة في أسعار المواد الغذائية منذ عام 2019 على مدى تكلفة الغذاء فقد تراجعت 70 دولة في تصنيفات المؤشر لهذا العام بسبب ارتفاع التكاليف.

ويوضح المؤشر أن البلدان التي ليس لديها برامج شبكات أمان غذائية وطنية شاملة وممولة تمويلًا جيدًا لديها مستويات أعلى من الجوع. ويتبعون وجبات تفتقر إلى البروتين الجيد والمغذيات الدقيقة، ويكون الوصول إلى مياه الشرب محدودة. ومن الدول العربية التي كانت الأسوء على المؤشر عالميا وعربيا هي اليمن، السودان، وسوريا.

في الانفوغرافيك المرفق نظرة على أداء الدول العربية بناء على درجات الأمن الغذائي لعام 2021