الأردن : الرحلات الجوية المنتظمة بين عمان وبغداد مستمرة

المستقلة /-  أعلن رئيس هيئة الطيران المدني في الأردن، هيثم مستو، أن الرحلات الجوية المنتظمة بين عمان وبغداد مستمرة، مؤكدا أنه “لا تغيير” على موعد هذه الرحلات “حتى اللحظة”.

وأشار هيثم مستو إلى أن “الأردن يراقب الأحداث الجارية في بغداد، بعد فرض السلطات العراقية حظر تجول في جميع المحافظات في العراق”، فيما أهابت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في وقت سابق، بالمواطنين الأردنيين الموجودين في العراق، بضرورة تجنب أماكن التجمعات، والالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات العراقية.

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