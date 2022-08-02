الأردن : ارتفاع استيراد الألبسة 35% رغم شكاوى من تكدسها

المستقلة / قال ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، الثلاثاء، إنه رغم ارتفاع استيراد الملابس في العام الحالي بنسبة 35%، إلا أن الحركة عليها قليلة بسبب ضعف القوة الشرائية.

وأوضح القواسمي، أن المستوردات خلال النصف الأول من عام 2022 بلغت 150 مليون دينار مقارنة مع 110 مليون خلال عام 2021 بحسب المملكة

وأشار إلى أن الحركة على ملابس الحفلات والزفاف في العام الحالي كانت أضعف من الحركة في العام السابق، لكنها أفضل من عام 2020، الذي كان يشهد انتشارا لفيروس كورونا.

وأضاف أن أسعار الملابس والأحذية والحقائب ثابت في الأسواق رغم ارتفاع أسعار الشحن وارتفاع الأسعار من بلد المنشأ، بسبب المنافسة العالية بسبب تكدس البضائع وخفض التعرفة الجمركية.

وعن الحركة النشطة في الأسواق، قال “يوجد حركة في فترة الصيف بالأسواق لكنها ليست على الملابس … يوجد حركة على المطاعم والأماكن الترفيهية”.

وأعاد التأكيد أن ضعف الحركة الشرائية في عيد الأضحى ستؤثر على موسم الشتاء، مبينا أن تكدس البضائع الصيفية والخسائر التي لحقت بالتجار سيقلل من سيولتهم لشراء الملابس الشتوية.

وأوضح أن موسم الصيف في الملابس ينتهي في شهر أيلول/ سبتمبر.

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