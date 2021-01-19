الأردن أول دولة بالعالم تباشر تطعيم اللاجئين

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المستقلة /- أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الأردن كان أول دولة في العالم تباشر تطعيم اللاجئين على أراضيها ضد كورونا.

وأشارت، إلى أنه “بالإجمالي تم حتى الآن تلقيح نحو 100 لاجئ، وأن العملية ستستمر في الأيام القادمة وبشكل يومي وعلى دفعات”.

وتابعت أن “4 باصات صغيرة قدمت من مخيم الزعتري الذي يأوي نحو 80 ألف لاجئ سوري إلى مركز صحي في محافظة المفرق شمالي عمان لتلقي اللقاح بعملية أشرف عليها موظفو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة”.

وحسب الأمم المتحدة تم حتى الآن تسجيل 1992 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف اللاجئين السوريين بالأردن.

ويأوي الأردن نحو 663 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع الأزمة في سوريا بنحو 1.3 مليون شخص، وأن كلفة إعالتهم تجاوزت الـ10 مليارات دولار.

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