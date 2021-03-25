الأردن.. أحكام بالسجن والأشغال الشاقة على متهمين في قضايا إرهاب

المستقلة/-أحمد عبدالله/أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أحكاما بالسجن والأعمال الشاقة تراوحت بين 3 و9 أعوام، على متهمين أدينوا بالتخطيط لعمليات إرهابية في البلاد.

وأدين المحكومون في قضايا مختلفة، منها استهداف مواقع عسكرية باستخدام العبوات الناسفة والمواد المتفجرة، والاعتداء على الكنائس واستهداف دوريات أمنية في الزرقاء بالأسلحة الأوتوماتيكية.

وقضت محكمة أمن الدولة بسجن متهمين اثنين أدينا بالارتباط بتنظيم “داعش” الإرهابي 9 سنوات مع الأشغال الشاقة.

كما قضت المحكمة بحبس متهمين آخرين في قضايا أمنية أخرى تراوحت أحكامهم بين الأشغال الشاقة 3 و7 سنوات.

وقالت المحكمة إنهم أدينوا “بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية وتأسيس جمعية للتحريض على نشاط عمل إرهابي والتحريض على تقويض نظام الحكم السياسي في الأردن، ونقل مواد مخدرة”.

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