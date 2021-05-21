الأردنيون يزحفون للحدود الفلسطينية للأسبوع الثاني

المستقلة /- بدأ المئات من المواطنين الأردنيين ومنذ ساعات الصباح الباكر بالتوجه الى الحدود الأردنية الفلسطينية نصرة للشعب الفلسطيني.

ودعت فعاليات شعبية وحزبية للخروج بمسيرة حاشدة إلى الحدود الأردنية الفلسطينية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين وللتعبير عن رفضهم لممارسات الاحتلال.

ومن المتوقع ان يشارك المئات في هذه الفعالية ، خصوصا بعد التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.

ويطالب الاردنيون بطرد سفير الاحتلال الاسرائيلي ، وسحب السفير الأردني من تل أبيب وإلغاء اتفاقية الغاز ووادي عربة.

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