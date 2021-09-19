الأردنيون يتفوقون عربيا في استخدام وسائل منع الحمل

المستقلة / وفقًا لتاريخ أحدث البيانات المتاحة بين الأعوام 2010 -2019.ـ أظهر كتاب حقائق العالم، أكثر الشعوب العربية استخداما لوسائل منع الحمل،  وهذا الكتاب هو منشور سنوي يصدر عن وكالة المخابرات الأمريكية.

ويظهر الكتاب النسبة المئوية للنساء في سن الإنجاب (15-49) المتزوجات ويستخدمن وسيلة لمنع الحمل، ومعدل انتشار وسائل منع الحمل بناء على الخدمات الصحية، والتنمية، وتمكين المرأة.

كما يعد أحد معايير فهم اتجاهات الخصوبة الماضية والحالية والمستقبلية، خاصة في البلدان النامية.

وتأتي الأردن في المرتبة السادسة بين الدول العربية التي تستخدم منع الحمل بعد المغرب، مصر، فلسطين، الجزائر، العراق.

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