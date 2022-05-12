الأحد .. حملة شاملة لرفع اسلاك المولدات الاهلية المشوهة لمنظر كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اكد فرع توزيع كهرباء كربلاء، عن اطلاق حملة شاملة لازالة القابلو الضوئي واسلاك المولدات الأهلية الممتدة على أعمدة الإنارة والمشوهة للمنظر في المدينة الأحد المقبل .

وقال اعلام الدائرة في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) اليوم الخميس ، سيتم خلال الحملة فرض غرامات مالية ، مع رفع دعاوى قضائية على أصحاب المكاتب وشركات الانترنت ، والمولدات الاهلية الذين تم تبليغهم برفع قابلتهم سابقا ، ولم يستجيبوا لتوجيهات الدوائر الرسمية “.

وأوضح إن “الحملة جاءت استنادا الى توجيهات وزارة الكهرباء والشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط، ستقوم لجنة رفع التجاوزات فرع توزيع كهرباء كربلاء “.

وأضاف إن “الحملة ستكون بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك مع القطاعات المعنية و قائمقامية كربلاء والادارة المحلية والقوات الأمنية “.

ودعا اعلام “الدائرة المعنيين الى رفع تجاوزاتهم خلال المهلة الممنوحة لهم نهاية الأسبوع الحالي “، مؤكدا إن “الحملة ستنطلق يوم الأحد القادم “.