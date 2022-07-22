الآثار توقف التجاوزات على البيوت الأثرية في مركز العمارة

مدخل سوق العمارة الكبير

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت اليوم الجمعة، عن قيام قسم حماية الآثار والتراث بإيقاف عدد من التجاوزات على الدور التراثية الكائنة في مركز المدينة.

وقالت المديرية في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ” لوحظت بعض التجاوزات في سوق العمارة الكبير من خلال بعض الترميمات التي تغيير من معالم هذه الدور وتجعلها عبارة عن بنايات حديثة العهد”.

وأكد “ايقافها على الفور واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين”.

وأشار البيان  الى أن قسم الآثار والتراث في مديرية شرطة ميسان يقوم بجهود استثنائية للنهوض بواقع المباني التراثية وحمايتها من التجاوزات الحاصلة.والعمل على اشاعة الثقافة الآثارية وكيفية المحافظة على البيوت التراثية من التجاوز وفق قانون الاثار والتراث رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٢ ساري المفعول.

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