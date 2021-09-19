اكمال المرحلة الاولى من مشروع تطوير مدينة اور الاثرية

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت مفتشية اثار وتراث ذي قار عن اكمال المرحلة الاولى من مشروع سومريون الخاص بتطوير مدينة اور الاثرية من قبل منظمة جسر ال UPP الايطالية .

وذكر بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المرحلة الاولى من مشروع سومريون لتطوير مدينة اور الاثرية اكتملت في مدة عمل استمرت ستة اشهر من قبل منظمة جسر ال UPP الايطالية ، وملاكات مفتشية اثار ذي قار “.

ولفت الى ان ” الاعمال تضمنت مد طريق خشبي الى الصروح الاثرية داخل المدينة ، اضافة الى تاسيس منظومة مياه ، واعمال تسييج ، فضلا عن جلب بعض عربات ركوب للدراجة الهوائية ، و عربات تجرها الاحصنة ( ربل ) لايصال السياح من استعلامات اور الى المدينة الاثرية “.

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