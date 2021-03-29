اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا

 

المستقلة/- أعلن مجلس القضاء الأعلى عن استكمال تشكيل المحكمة الاتحادية باختيار الأعضاء الاصليين والاحتياط إضافة الى الرئيس ونائبه.

وقال بيان عن المجلس ان  القضاة المنصوص على مناصبهم في قانون تعديل الأمر رقم (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) وهم رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي اعلنوا عن اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا ورفع الأسماء إلى رئيس الجمهورية لاصدار المرسوم الجمهوري بتعينهم.

وأوضح ان التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية هو الاتي :-

٠1 القاضي جاسم محمد عبود – رئيس هيئة الإشراف القضائي بمنصب رئيس المحكمة

٠2 القاضي سمير عباس – رئيس محكمة جنايات الانبار بمنصب نائب رئيس المحكمة

٠3 القاضي غالب عامر – رئيس محكمة استئناف واسط بمنصب عضو أصيل في المحكمة

٠4 القاضي حيدر جابر – رئيس محكمة استئناف النجف بمنصب عضو أصيل في المحكمة

٠5 القاضي الدكتور حيدر علي نوري – المشرف القضائي بمنصب عضو أصيل في المحكمة

٠6 القاضي خلف احمد رجب – رئيس الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين بمنصب عضو أصيل في المحكمة

٠7 القاضي أيوب عباس آل ورقة – عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو أصيل في المحكمة

٠8 القاضي الدكتور عبد الرحمن سليمان – رئيس محكمة جنايات دهوك بمنصب عضو أصيل في المحكمة

٠9 القاضي جاسم جزاء – رئيس محكمة استئناف السليمانية بمنصب عضو أصيل في المحكمة

10 ٠ القاضي عادل عبد الرزاق – رئيس محكمة استئناف البصرة بمنصب عضو احتياط في المحكمة

11 ٠ القاضي خالد طه رئيس محكمة استئناف الكرخ بمنصب عضو احتياط في المحكمة

٠12 القاضي منذر ابراهيم – عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو احتياط في المحكمة

٠13 القاضي طاهر سليمان – رئيس محكمة أحداث دهوك بمنصب عضو احتياط في المحكمة

 

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