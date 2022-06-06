اكتشاف مدينة دستجرد الملكية الساساني المفقودة

المستقلة/-اعلن مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي عبيد شلغم عن نجاح فريق مسحي من مفتشية آثار ديالى في تحديد موضع مدينة دستجرد الملكية المفقودة بدقة

وأشار شلغم الى اعتماد الباحثين على التمازج بين المصادر التاريخية التي اشارت الى المدينة الملكية والأدلة المادية المتمثلة بأطلالها اليوم بموقعين أثريين هما (تل بنت الأمير وتل سبع قناطر) في قضاء المقدادية، وبأستخدام التقنيات الحديثة التي اسهمت في التعرف على ملامح المدينة وقصرها وسورها الخارجي، وما أُضيف لها عند الفتح الاسلامي خارج السور كالمسجد الجامع والسوق.

واكد إن الاكتشاف يُضفي أهمية كبيرة للسجل الحضاري لبلاد الرافدين في مجال البحث والتنقيب والدلالة على وجود المدينة المفقودة.

يُذكر إن المدينة كانت العاصمة الساسانية الملكية الثانية، وموضع القيادة والإقامة لعشرين عاماً للملك كسرى، ومنطلق الجيوش، غزاها هرقل عام 624م ونهب كنوزها واحرق قصرها، لتقف عاجزة أمام الجيوش الإسلامية بعدها بثلاثة عشر عاماً، ليفتحها المسلمون ويطلقوا عليها إسم (دسكرة الملك) أو مدينة (الدسكرة).

وستضم قاعة دوني جورج في الهيئة العامة للآثار والتراث ندوة علمية للباحثين يستعرضان فيها ما تم الكشف عنه.

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