اكتشاف مجموعة من البشر محصنة من كورونا

المستقلة /- أكد مجموعة من العلماء أن هناك فئة من البشر تمتلك مناعة تلقائية، ما يحول دون إصابتهم بفايروس كورونا، بحسب “ديلي ميل” البريطانية.

ويرجح باحثو معهد «فرانسيس كريك» وكلية لندن الجامعية، أن الجهاز المناعي لدى البعض رصد سابقاً إصابتهم بأي من الفايروسات المشابهة أو التي تنتمي لعائلة «كورونا»، وبالفعل سبب لهم اضطرابات صحية مثل الإنفلونزا العادية، ما أكسبهم ما يسمى بـ”المناعة التفاعلية المتصالبة”، والمقصود بها الاستجابة السريعة لأجهزتهم المناعية عند رصد أي عدوى مرضية تصيبهم، ما يجعلها في حالة تأهب دائم للقضاء على الفايروسات الدخيلة.

وذكر باحثون نشروا نتائج دراستهم في مجلة «ساينس» العلمية، أن هناك 4 فايروسات موسمية أخرى شائعة من عائلة “كورونا”، لكنها لا تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة، وغالباً ما تكون أعراضها خفيفة.

ويقول المشرف على الدراسة البروفيسور جورج كاسيوتس: “إن الفايروسات التي تنتمي لعائلة كورونا تلجأ إلى البروتين المعروف بـ(سبايك) حتى تلتصق بالخلايا المضيفة وتصيبها، وهنا تتعرف الأجسام المضادة على هذا البروتين المعروف لديها مسبقاً، ما يحفز المناعة التفاعلية المتصالبة”.

وأضاف: “نسعى حالياً لتحديد المدة التي يظل فيها المتعافي من الفايروس محصناً ضد العدوى مجدداً”.

 

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