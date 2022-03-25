اكتشاف خطأ فادح في (أمير الظلام) بعد 20 سنة من عرضه

المستقلة /- بعد 20 عاماً عن صدور فيلم “​أمير الظلام​”، للممثل المصري ​عادل إمام​ اكتشف رواد مواقع التواصل الإجتماعي خطأ فادحا في الفيلم، عرضه للسخرية من المتابعين.

والمشهد لرئيس العصابة “ماركوس”، عندما كان يحاول أن يغتال أحد الرؤساء القادمين من الخارج، أثناء سيره في موكبه.
وظهر القناص في المشهد مصوبًا سلاحه نحو الموكب الذي يتواجد به الرئيس، إلا أن البندقية تظهر من دون خزينة للرصاص من الأساس، الأمر الذي لفت أنظار المتابعين وأدى إلى موجة تهكم واسعة، معتبرين أن المشهد كان سهل، ويمكن أداءه بالطريقة الصحيحة ببساطة.

 

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