اكتشاف جنس بشري جديد يثير الجدل

المستقلة /-باحثون يكتشفون جنسا بشريا جديدا أطلقوا عليه ” تيشر رملة ” نسبة لموقع الاكتشاف.

بعد اكتشافهم للجنس البشري الجديد قاموا بتحليل أجزاء من عظامه البشرية تعود الى فترة تتراوح بين 120 الى 140 ألف سنة.

وقالت عالمة الآثار النسؤولة عن البحث ” تعتبر نتائج الجنس الجديد المكتشف هي القطعة المفقودة في اللغز والتي يمكن أن تساعدنا في شرح الأسئلة الكثيرة في تاريخ التطور البشري ويمكن ان تعطينا الاشارة للوصول الى اصل مصدر السكان لإنسان بدائي”

الباحثون أكدوا أن الاكتشاف قد يستبعد النظرية السائدة بأن الانسان البدائي نشأ في أوروبا ويتميز النوع الجديد بغياب ” الذقن ” وببنية جمجمة وأسنان كبيرة جدا .

وأضافت عالمة الآثار على قولها أن من الممكن أن تكون هذه السلالة الجديدة قد نشأت في بلاد الشام وليس أوروبا .

الباحثون ايضا اكتشفوا على عمق ثمانية أمتار أدوات حجرية وعظام خيول وغزلان وأن القدامى امتلكوا تقنيات متقدمة لإنتاج الأدوات الحجرية التي تساعدهم على العيش ومنها الأدوات الأساسية .