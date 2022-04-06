اكتشافات مهمة للبعثة الألمانية الآثارية في تل فارة بالديوانية

المستقلة/- اعلنت البروفسور ادلهايد اوتو رئيسة الفريق الآثاري الالماني من معهد الآثار في جامعة ميونخ بالاشتراك مع البروفيسور عباس الحسيني استاذ الاثار في جامعة القادسية عن اكتشافات مهمة في تل فارة في الديوانية.

وقالت ادلهايد ان البعثة قامت بالمسح للتل الاثري في منطقة فارة والبحيرات ( الشوروباك وايسن) السومرية ثم بدأت اعمال التنقيب في اربع مناطق وثلاثة مناطق للمسح الجيوفيزياوي وكانت النتائج مبهرة في الجانبين بعد ان دمر التل بالكامل من قبل عصابات النبش العشوائي وسرقة الاثار.

واكدت رئيسة البعثة الالمانية آن النتائج التي ظهرت خلال موسم التنقيب الحالي هي مخطط المدينة العمراني بشكل واضح واين يقع البناء والمعبد وحارات السكن والابنية الإدارية، فضلاً عن العثور على 124 قطعة اثرية مختلفة الاشكال والاحجام ومنها القطع الفخارية ودمى بشرية وحيوانية واختام اسطوانية ومعدنية وادوات حجرية مختلفة الإشكال والاحجام والوظائف.

واعلنت رئيسة البعثة الالمانية عن اكتشاف ولاول مرة بيوت سكن كاملة المخططات مبنية باللبن مع الوصول الى الارضيات التي وجد عليها طبقات من الحصران كلها ترجع الى عصر فارة الذي يمثل عصراً مهمًا من عصور الحضارة القديمة (عصور فجر السلالات).

واشارت الى ان البعثة ستعاود اكمال اعمالها في المواسم المقبلة وفق خطة علمية اعدت من قبل البعثة للتنقيب في تل فارة.

 

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