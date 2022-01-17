اكتشافات مهمة في الجامع النوري

المستقلة/-أعلن مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي عبيد شلغم عن اكتشافات مهمة في الجامع النوري ومنارته الحدباء ضمن مدينة الموصل القديمة والذي يجري العمل بها من قبل منظمة اليونسكو بالاشتراك مع كوادر الهيئة العامة للاثار والتراث مفتشية آثار وتراث وبتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة

وقال خيرالدين احمد ناصر مفتش اثار وتراث نينوى ان من بين أعمال التحري التي جرت تحت أسس مصلى الجامع النوري تم العثور على الأرضيات الأصلية للمصلى قبل صيانته في اربعينيات القرن الماضي والتي أثبتت أن مساحة المصلى الأصلي أكبر من مساحة المصلى الحالي.

واشار ناصر الى ان المفتشية اكتشفت اربعة غرف اخرى تحت مصلى الجامع متصلة الواحدة بالاخرى عن طريق بوابات ، عرض الغرف (٣.٥) متر وارتفاعها (٣)متر مبنية من الجص والحجر و مرصوفة ارضيتها بالحجارة غير منهدمة على شكل ممر وعلى جانبيه احواض مستطيلة ومربعة عمقها ٦٠ سم ومغلفة من الداخل بمادة القير يعتقد كانت تستخدم كمحلات وضوء في المبنى الاصلي للجامع النوري واحتوت على العديد من الملتقطات منها بعض العملات المعدنية التي تعود للفترة الاتابكية ، وعمق هذه الغرف عن ارضية المصلى الحالي بما يقارب ٦ متر

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