اقليم كردستان يسوق مليونين و426 ألف طن حنطة وشعير

المستقلة / – وصلت كميات الحنطة المسوقة في اقليم كردستان خلال العام الحالي الى مليونين و426 ألف طن، في وقت تم فيه الشروع بعمليات حصاد الذرة في اربيل.

وقال مدير الرقابة التجارية، مسؤول سايلو اربيل هيمن مراد في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة : ان الكميات المنتجة من القمح في كردستان لسنة 2020 توزعت بواقع 759 ألفا و924 طنا في اربيل و816 ألفا و344 طنا في السليمانية و163 ألفا و263 طنا في كلار، فضلا عن 62 ألفا و574 طنا في حلبجة و624 ألفا و857 طنا في دهوك، لتبلغ الكمية الاجمالية المسوقة من الحنطة مليونين و426 ألف طن.

واضاف ان المساحة المزروعة بالحنطة خلال العام المذكور في اربيل بلغت مليون دونم، اما دهوك 833 ألفا و134 دونما، فضلا عن مليون و137 ألف دونم في السليمانية و618 ألفا و247 دونما في كلار و78 ألفا و219 دونما في حلبجة، وبلغت المساحة الاجمالية المروعة ثلاثة ملايين و304 آلاف دونم.

واشار الى المباشرة حاليا بعمليات حصاد الذرة في اربيل، ومن ثم تبدأ عملية تسويقه الى معامل العلف لاستهلاك الدواجن والمشاريع الحيوانية، مبينا ان كميات الذرة المنتجة لا تسد حاجة الاقليم وهي تزرع في بعض مناطق اطراف أربيل لملائمة درجة الحرارة لزراعتها.