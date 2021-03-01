اقتصادي : تعافي اسعار النفط وتوفير لقاح كورونا سيقلل الحاجة لتغيير سعر الصرف

المستقلة /- اكد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ،ان تعافي اسعار النفط وضخ لقاح كورونا حول العالم سيزيد من الانتعاش الاقتصادي ويقلل الحاجة لتغيير سعر الصرف.

وقال محمد علي في تصريح صحفي تابعته المستقلة , ان” ذرائع خفض سعر الصرف الدينار وماجره على السوق العراقية من اعباء تضخمية وركود وزيادة في نسب الفقر انتفت بتعافي اسعار النفط مايخلق نموا بايرادات الموازنة”.

واضاف :ان” كلف ازالة اثار التغيير في سعر الصرف فادحة وغير فعالة ولا تستهدف الفئات الاكثر تضررا بصورة فعالة مشيرا الى ان” الاغلاق الناجم عن الموجة الثانية لفايروس كورونا فاقم من الحالة الاقتصادية المتدهورة اصلا من السلوكيات الاقتصادية غير المحسوبة للحكومة التي طالت بانيابها الفئات الاقل دخلا”.