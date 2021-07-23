اقتراح نيابي لاحتساب درجة نصف السنة للثالث المتوسط

المستقلة /- كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، عن توجه لرفع توصية إلى وزارة التربية لاحتساب درجة نصف السنة درجة نهائية للصف الثالث المتوسط.

وقال رئيس اللجنة النائب قصي الياسري في تصريح أوردته الوكالة الرسمية، إن “لجنة التربية النيابية مع اعتبار درجة نصف السنة لمرحلة الثالث المتوسط درجة نهائية وتعليق الامتحان النهائي بسبب الأزمة الوبائية الحالية التي تشهدها البلاد ودخول الموجة الثالثة للفيروس”.

وأكد أن “مرحلة الثالث المتوسط من المراحل المهمة في العملية التعليمية لكن احتساب درجة نصف السنة هو الخيار الافضل في ظل الازمة الوبائية في الوقت الحالي للحفاظ على ارواح الهيئات التعليمية والطلبة واولياء امورهم”.