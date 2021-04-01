اقبال واسع على التطعيم بلقاح أسترازينيكا في كربلاء

اقبال واسع على التطعيم بلقاح أسترازينيكا في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الخميس ، المباشرة بتطعيم المواطنين لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19 ، مؤكدة أن المنافذ 14 التي فتحت تشهد اقبالا واسعا من المواطنين الذي حجزوا الكترونيا مسبقا لأخذ جرعات اللقاح .

وقال مدير عام الصحة صباح الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “صحة كربلاء باشرت انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم المواطنين بلقاح ” أسترازينيكا ” وسط إقبال واسع على أخذ اللقاح المضاد لكورونا في 14 منفذ تلقيحي في عموم اقضية ونواحي ومركز المدينة “.

وأوضح إن ” شعبة التحصين في قسم الصحة العامة ، قامت بتهيئة كافة التحضيرات اللوجستية والفنية ، بموازاة إقامة ورشاتٍ تدريبية ، هدفت الى تعريف المشاركين فيها على لقاحات كورونا “.

وأشار الى إن “دائرة الصحة تجدد دعوتها المواطنين للمبادرة بالتسجيل للَقاح المضاد لفيروس ” كوفيد 19 عبر الموقع الإلكتروني ، بما يسهم في دعم الجهود المبذولة في التصدي للجائحة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع “، مؤكداً إن ” اللقاح آمن وفعال ومعتمد عالميا”.

وأوضح أن كربلاء تسلمت حصتها للقاح البالغة 10500 جرعة.