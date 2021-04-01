اقبال واسع  على  التطعيم بلقاح أسترازينيكا في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الخميس ، المباشرة بتطعيم المواطنين لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19 ، مؤكدة أن المنافذ 14 التي فتحت تشهد اقبالا واسعا من المواطنين الذي حجزوا الكترونيا  مسبقا لأخذ جرعات اللقاح .

وقال مدير عام الصحة صباح الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “صحة كربلاء باشرت انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم المواطنين بلقاح ” أسترازينيكا ” وسط إقبال واسع على أخذ اللقاح المضاد لكورونا في 14 منفذ تلقيحي في عموم اقضية ونواحي ومركز المدينة “.

وأوضح إن ” شعبة التحصين في قسم الصحة العامة ، قامت بتهيئة كافة التحضيرات اللوجستية والفنية ، بموازاة إقامة ورشاتٍ تدريبية ، هدفت الى تعريف المشاركين فيها على لقاحات كورونا “.

وأشار الى إن “دائرة الصحة تجدد دعوتها المواطنين للمبادرة بالتسجيل للَقاح المضاد لفيروس ” كوفيد  19 عبر الموقع الإلكتروني  ، بما يسهم في دعم الجهود المبذولة في التصدي للجائحة  والحفاظ على صحة وسلامة الجميع “، مؤكداً إن ” اللقاح آمن وفعال ومعتمد عالميا”.

وأوضح أن كربلاء تسلمت حصتها للقاح البالغة 10500 جرعة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

اعتقال ثلاثة متاجرين بالحبوب المخدرة وضبط 9600 حبة في كربلاء

اخبار العراق

ورشة عن دور القضاء في مواجهة الفساد المالي والإداري

رياضية

كاتانيتش: إيقاف الدوري العراقي 7 أشهر كان خطأ

اخر الاخبار

إصدارات جديدة..الرواية الفلسطينية من سنة 1948 حتى الحاضر

اخر الاخبار

وزيرة الهجرة تصل دمشق لمتابعة اوضاع العراقيين في سورية

رياضية

نجم منتخب العراق ينافس على جائزة آسيوية

اخبار العراق

الكاظمي والوفد المرافق له يؤدون مناسك العمرة في مكة المكرمة .. صور

اخبار العراق

الكاظمي والوفد المرافق له يؤدون مناسك العمرة في مكة المكرمة .. صور

رياضية

البحرين تعلن موقفها من منافسة العراق على استضافة “خليجي 25”

اخر الاخبار

شركة ”إتش بي“ الأمريكية ستطلق مجموعة جديدة من أجهزة Chromebook

اخر الاخبار

الدولار الامريكي يبقى مستقرا قرب اعلى مستوياته

اخر الاخبار

رغم فوائده الكثيرة.. هنالك 8 آثار جانبية عند الإفراط في تناول اللوز

اخر الاخبار

محمد رمضان يشارك الفنانة الهندية أورفاشي أغنيته الجديدة فيرساتشي

اخر الاخبار

ابتكار ياباني : عقار يجدد الأسنان بعد فقدانها

اخبار العراق

بارزاني : نقدر جهود الكاظمي في تقليل الخلافات وحل المشاكل العالقة

اخبار العراق

بعد إقرار الموازنة .. تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

اخر الاخبار

اسعار النفط تعاود للارتفاع وسط توقعات عن قيود الانتاج