اقامتها الفاو .. ورشة تدريبية عن إجراءات الحجر الصحي البيطري والفحص الحدودي

المستقلة/- اقامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق، بالتنسيق مع وزارة الزراعة و وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان ورشة عمل تدريبية حول إجراءات الحجر الصحي والتفتيش الحدودي، ضمن نشاطات مشروع ” تحسين تقديم خدمات الصحة الحيوانية ومراقبة الأمراض في العراق ” الممول من الوكالة الأمريكية للحد من التهديدات الدفاعية (DTRA).

وقال بيان عن المنظمة تلقته (المستقلة) أن الورشة تهدف إلى تعزيز معرفة ومهارات موظفي الحجر الصحي والتفتيش الحدودي في تنفيذ إجراءات الحجر الصحي.

واشار الى مشاركة ثلاثين متخصصا في التدريب، من الخدمات البيطرية في محافظات بغداد ، أربيل ، دهوك ، نينوى ، الأنبار، واسط ، المثنى و البصرة و بمشاركة عضوين من وزارة الصحة. حضر الجلسة الافتتاحية ممثل منظمة الفاو في العراق و مسؤولون من الوزارات المعنية .

ونقل البيان عن ممثل منظمة الأغذية والزراعة الدكتور صلاح الحاج حسن الذي حضر الجلسة الافتتاحية قوله ” ان الحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية ؛ تطوير قطاع الثروة الحيوانية ورفع مستوى إنتاجه، كأداة للأمن الغذائي أيضا؛ الحفاظ على سلامة المنتجات ذات الأصل الحيواني و السيطرة لمنع الأمراض الحيوانية الداخلة و الخارجة الى البلاد وذلك من خلال تطبيق تفتيش شديد على الحدود يعتبر أمر بالغ الأهمية لحماية صحة الإنسان وسلامة الزراعة والغابات وتربية الحيوانات ومصايد الأسماك والبيئة “.

وناقش الخبراء الوطنيون والدوليون خلال الورشة الإطار القانوني في العراق بشأن تفتيش الحجر الصحي ومراقبة الحدود للحيوانات الحية ومنتجات الحيوانات ، كذلك المعايير الدولية بما في ذلك المنظمة العالمية لصحة الحيوان (التي أسستها OIE) ، والدستور الغذائي لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لسلامة الأغذية ، الاتفاقية الدولية لوقاية و صحة النبات (IPPC) ؛ و تحديد مخاطر صحة الحيوان لتجارة الحيوانات والمنتجات الحيوانية.

و ركز التدريب على تقييم المخاطر النوعية وشبه الكمية والكمية، والأدوات الرئيسية لتحديد تدابير حماية الحجر الصحي للبلدان، وتخفيف مخاطر إدخال العوامل المسببة للأمراض من بلدان أخرى.

و في اطار جدول الاعمال ، تغطي الورشة مبادئ الشهادات البيطرية و عملها وأنظمة التفتيش الحدودي. اجمالا ، يهدف هذا التدريب و الذي يمتد لخمسة أيام الى المساهمة في تعزيز قدرات دوائر الحجر الصحي على مراقبة متطلبات استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها من خلال تحسين تقييم المخاطر والتخفيف من حدتها.