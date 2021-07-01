افضل طريقة للتخلص من الهالات السوداء

المستقلة /- الكثير منا يعاني من ظهور البقع الداكنة والهالات السوداء تحت العيون وفي مناطق في الوجه من تعرض البشرة لأشعة الشمس أو التعب وقلة النوم.

مشاكل البشرة كثيرة ويصعب حلها لاسيما انها تحتاج لاستمرار ومتابعة وايضا تعددت الطرق.

الكثير من المنتجات تسوق لبضاعتها سواء كانت مفيدة ام لا وبأعلى الاسعار ما يجعل كل من يعاني من الهالات او البقع او حتى مشاكل أخرى لا يريد معالجتها بسبب التكلفة الباهظة للمنتجات.

دائما اللجوء للمواد الطبيعية هو حل غير مكلف وجدي وحتى ان لم يعطي تأثيرا قويا فهو بالحتم لا يؤذي البشرة.

الهالات والبقع تظهر من الكثير من الاسباب وأهمها أشعة الشمس الحارقة ومنها التعب وجفاف البشرة ما يؤدي لظهور البقع الداكنة وهالات العيون من السهر او قلة النوم.

الحل الأمثل لعلاج الهالات والبقع الداكنة هي خضراوات ” الخيار ” و ” البطاطا ” الموجودة في كل بيت هي الحل لتخلص من تلك المشالكل الكبير.

البطاطا تحتوي على مكونات يمكنها معالجة البقع في الوجه ، بالإضاف للخيار فهو يقوم بترطيب البشرة بشكل فعال جدا.

قومي بمزج خيارة واحدة ونصف حبة من البطاطا واهرسيها وضعيها في الثلاجة لبضع ساعات ، ثم قوميكل يوم بعد تعب طويل بفرك وجهك واماكن البقع ، ستلاحظين النتائج من الاسابيع الاولى .