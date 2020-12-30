افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي (GE) في ميسان

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المستقلة /علي قاسم الكعبي/.. افتتح محافظ ميسان علي دواي وبرفقة مدير الصحة، اليوم الأربعاء، وحدة الرنين المغناطيسي في مستشفى الزهراوي وسط العمارة.

وقال دواي في كلمة الافتتاح ان هذه الوحدة ستخفف الزخم عن المواطنين وتختصر الوقت وتساهم بسرعة انجاز فحوصات المراجعين، مبيناً بانها مجهزة من قبل دائرة صحة ميسان

واوضح بانه بعد إكمال البناية تم نصب وتشغيل الجهاز والذي يعتبر من الاجهزة الطبية الحديثة والمتطورة نوع (GE) (امريكي المنشأ) 2019.

ووصف ذلك بانه طفرة نوعية من حيث زيادة دقة التشخيص لفحوصات الدماغ والعضلات والمفاصل ويكشف ايضاً جميع حالات آلام الظهر وعمل فحوصات العمود الفقري في وضعية الوقوف والتي تعطي نتائج دقيقة ، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل دائرة صحة ميسان لهذا الإنجاز رغم قلة التخصيصات المالية

من جانبه نوه مدير الصحة علي العلاق الى ان الجهاز قابل للتطوير المستقبلي لأي تكنولوجيا علمية بما فيها رنين القلب.

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