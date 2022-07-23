افتتاح ملعب جديد في ميسان بسعة (500) متفرج

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي، مساء الجمعة ملعب “شهداء ميسان” بسعة (500) متفرج في منطقة حي الربيع بمدينة العمارة مركز المحافظة ، والمنفذ ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظة ميسان”.

وقال المحافظ بكلمه الافتتاح ” ان الملعب يقع على مساحة أكثر من (7770) م2 ويضم ساحة ومدرجات تتسع لــ (500) متفرج” .

واشار :” الى ان المشروع يعتبر إضافة مهمة في البنى التحتية للرياضة الميسانية وسيسهم في رفع قدرات ونشاطات رياضيي المحافظة”.