افتتاح معرض الإبداع النسوي في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. افتتح محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الخميس ، معرض الإبداع النسوي للمشاريع الصغيرة لخريجات دورات التمكين الاقتصادي في المحافظة والذي نظمته منظمة العلا غير الحكومية وبالتعاون مع دائرة العمل والتدريب المهني وتحت شعار ( تمكين المرأة غايتنا ) .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” المرأة الكربلائية ذات طاقة انتاجية كبيرة ، ليس على مستوى أنجاح الاسرة والتربية بل تتعدى بكل طاقتها وتشارك الرجل في الكثير من المشاريع التي أثبتت تميزها “.

وأوضح إن “المرأة الكربلائية لها حضور في كافة مفاصل الحياة ومشاركتها كانت منتجة وذات منفعة جديرة بالذكر “.

وأشار الى إن “الحكومة المحلية في كربلاء تساهم وتدعم دائما هذه الطاقات من أجل الاستفادة منها في الواقع “.