افتتاح مشروع خيرات الرافدين الاستثماري في كربلاء

 بكلفة 9 مليون دولار

المستقلة / علي النصر الله / .. افتتحت هيئة الاستثمار الوطنية وحكومة كربلاء المحلية ، مشروع خيرات الرافدين لزراعة المحاصيل وتربية العجول والأبقار والدواجن  ، واكدت المشروع تجاوزت كلفته تسعة مليون دولار وبمساحة 2000 دونم “.

وقال رئيس هيئة استثمار كربلاء احمد ماهل المالكي في تصريح لــــ ( المستقلة )  ، مساء الثلاثاء،  عقب الافتتاح إن “مشروع خيرات الرافدين ، هو مشروع زراعي حيواني يقام على مساحة 2000 دونم وبكلفة  تجاوزت 9 مليون دولار ، ويعد من المشاريع الاستثمارية المهمة “.

وأوضح إن “المشروع مقسم على ثلاثة أجزاء ، الجزء الأول ، زراعة المحاصيل الاستراتيجية على مساحة 1500 دونم ، والثاني  ، تربية وتسمين العجول والأبقار على مساحة 250 دونم ،  والثالث ، تربية الدواجن على مساحة 250 دونم “.

وأضاف إن “المشروع يساهم في تطوير زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتربية العجول والأبقار والدواجن من خلال رفع الانتاج وسد فجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك “.

وأشار الى إن “المشروع سيعتمد التكنولوجيا الحديثة في عمليات الزراعة والري ، كذلك استخدام بذور محسنة عالية الجودة لضمان إنتاج وفير وبنوعية جيدة ، وزيادة مساحة المناطق الخضراء لتقليل من ظاهرة التصحر ، فضلا عن أن المشروع يوفر أكثر 200 فرصة عمل للشباب “.

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