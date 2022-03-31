افتتاح مشروع خزان الاوكسجين بمستشفى الصدر

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان مشروع تجهيز ونصب خزان اوكسجين سائل في مستشفى الصدر لينهي عهد قناني الاوكسجين.
وقال المحافظ علي دواي ان الخزان على طاقة 15 طن مع منظومة لتوزيع الاوكسجين على الردهات في مستشفى الصدر التعليمي والمنفذ ضمن خطة تنمية الاقاليم لمحافظة ميسان.
و اكد ان المشروع سيقدم فائدة كبيرة من خلال التخلص من قناني الاوكسجين القديمة التي يتم مداولتها بين الحين والأخر، لافتا الى ان ذلك سيوفر كمية احتياطية من الاوكسجين وبذلك سيكون توفر الاوكسجين بشكل دائم في ردهات المستشفى وبنقاوة عالية تصل الى 99.6% وستكون هذه النقاوة مفيدة لردهة العناية وغيرها من الردهات الحساسة.
ووجه دواي بعمل سياج واقي يعزل الخزان عن المحيط الخارجي لاغراض السلامة مع ضرورة متابعة الخزان وصيانته بأستمرار .
من جانب آخر افتتح دواي مشروع انشاء شقق الاطباء واطباء الاسنان في مستشفى الصدر التعليمي والمنفذ من قبل شركة (لؤلؤة ميسان للمقاولات العامة) .
ويحتوي المشروع على شقق بمساحة (125) م2 للشقة الواحدة موزعة على طابقين كل طابق يحتوي على (4) شقق مؤثثة ومكيفة وتحتوي الشقة على غرفتين نوم وصالة ومطبخ وحمام ومجموعة صحية .
ويشمل المشروع تجهيز مولدة بطاقة (350) كي في ومحولة بطاقة (250) كي في .
وتم تنفيذ المشروع ضمن خطة تنمية الاقاليم لمحافظة ميسان للمساهمة في دعم الواقع الصحي من خلال استقطاب وجذب الطاقات والملاكات الطبية.
ويعد هذا المجمع هو السادس حيث تم تشييد خمسة مجمعات سكنية للاطباء سابقاً من اجل دعم القطاع الصحي وتوفير الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للكوادر الطبية في المحافظة ..

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