افتتاح مشروع المخازن المبردة لحفظ اللقاحات والأدوية في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افتتح مخافظ ميسان علي دواي، الأربعاء، مشروع نصب وتجهيز مخازن مبردة لحفظ اللقاحات والأدوية في ميسان.

وقال دواي في كلمة الافتتاح ان المشروع تم تنفيذة من قبل شركة (الاصيل للمقاولات العامة) ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان ، موضحا إن المشروع يتكون من (١٠) مخازن مبردة مع غرفة إدارة وسيطرة وممر مبرد في حالة إخراج الأدوية مع وجود منظومة ups 20kv ومولدة كهرباء .

وبين أن البرادات صنعت من قبل شركة (اركتكو الدنماركية) والتي تعتبر الأولى عالمياً في صناعة البرادات.

ويعتبر هذا المشروع الأول على مستوى العراق من ناحية سنة الصنع والموديل والثاني على مستوى العراق .

ولفت دواي الى ان محافظة ميسان اتجهت بتطبيق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصاً في القطاعات التي ترتبط ارتباط مباشر بالمواطنين وأهمها قطاع الصحة والتربية والقطاعات الأخرى .

واضاف ” استطعنا الوصول إلى المعايير المطلوبة فيما يتعلق بحفظ الأدوية واللقاحات”.

واكد دواي أن الخطط الحالية تتضمن إحالة مشاريع نوعية أخرى خاصة بتطوير قطاع الصحة وتمكينه من تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء المحافظة.