المستقلة /- اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ (جاسب لطيف علي الحجامي) عن افتتاح مركز متخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا في مستشفى ابي غريب العام سعة (50) سرير و مجهز باحدث الاجهزة و المعدات الطبية و قناني الاوكسجين وردهة الانعاش الرئوي و حضر الافتتاحيات معالي وزير الصحة الدكتور (حسن التميمي).

و اضاف الحجامي في بيان تلقته المستقلة ان المشاريع التي تم افتتاحها هي (تأهيل ردهتي الجراحية و النسائية و التوليد ، تأهيل ردهة الانعاش و تأهيل صالة الولادة و صالة العمليات النسائية ، اضافة صالتين عمليات للعمليات النسائية في مستشفى ابي غريب العام) و افتتاح طوارئ و انعاش القلب في مستشفى الفرات العام حيث تحتوي طوارئ المستشفى على مختبر حديث و صيدلية و ردهتين للرجال و النساء و صيدلية و غرفة فحص للمشتبه باصابتهم بفيروس كورونا و غرفة الوحدة الطبية و العمليات الصغرى و تم تجهيزها بأجهزة العناية المركزة و إنعاش القلب مع منظومة الاوكسجين الطبي بالاضافة الى افتتاح المصاعد الجديدة للطوابق الثلاثة في المستشفى.

و اضاف الحجامي شملت الافتتاحيات الاخرى افتتاح هدد من المشاريع في مستشفى اليرموك التعليمي هي ( ردهات شعبة الكلية الصناعية بمركز الشفاء للغسيل الكلوي في مستشفى اليرموك التعليمي و التي تضم (٣٠) سريرا ، ردهة فحص فيروس كورونا في الطوارئ) مؤكدا على سعي الدائرة و جميع ملاكاتها على تطوير الواقع الصحي و تقديم افضل الخدمات الطبية و الصحية لجميع المواطنين.