افتتاح مدرستين جديدتين في ناحية المشرح بميسان

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي، السبت، بنايتين لمدرستين جديدتين في ناحية المشرح (22كم عن مدينة العمارة).

وقال دواي اثناء الافتتاح ان مشروع بناء مدرستين جديدتين في ناحية المشرح جاء ضمن خطة المنافع الاجتماعيةالتي تقدمها الشركات النفطية العاملة في القطاع النفطي لهيئة حقول بزركان (شركة سينوك الصينية) ونفذتها شركة (انوار الخلود للمقاولات)

واشار الى ان كل مدرسة سعة (18) صف وقد نفذت بأحدث المواصفات والتصاميم الفنية والعمرانية النموذجية، مبينا أن كلَ مدرسة تتكون من جناح للإدارة ومختبرات ومجاميع صحية وكافتيريا ومختبرات للحاسوب ومنظومة انترنت متكاملة وساحة للنشاطات الرياضية وساحة للانتشار وملعب رياضي وقاعات وكراج سيارات وحدائق وأجهزة تبريد وتدفئة ومراوح وبرادات للمياه ومجهزة بالرحلات والمستلزمات المدرسية الحديثة والأثاث

ونوه دواي الى انه رغم الأزمة المالية للسنوات السابقة وعدم صرف إلا القليل من الاستحقاقات المالية للمحافظة فقد تم خلال عامي (2019 – 2020) فقط افتتاح (48) مدرسة جديدة وعدد من المشاريع في القطاعات الأخرى وضمن خطط محافظة ميسان المتعددة.

وذكر انه سيتم افتتاح عدد من المدارس متنوعة السعات في الايام القليلة المقبلة.

وحث دواي مديرية تربية ميسان للاهتمام بهذه الصروح التربوية والتعليمية وتوفير الملاكات اللازمة لها لغرض توفير بيئة ملائمة لابناءنا الطلبة في مسيرتهم التعليمية .

واشاد بالجهد الذي تقدمه الكوادر الفنية والهندسية في محافظة ميسان وشركة نفط ميسان والتي قدمت صورة معمارية متكاملة في هذا الانجاز المهم.