افتتاح مدرستين  جديدتين بناحية السلام في ميسان

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي، الاثنين، مدرستين جديدتين في ناحية السلام قضاء الميمونة (47 كم)عن العمارة

وقال دواي بكلمة الافتتاح ان المدرستين ضمن تخصيصات مشاريع إنشاء مدارس الاهوار والمنفذة بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة ميسان ، وسعة كل مدرسة (6) صفوف مع جناح إداري ومخزن ومجموعة صحية وساحة انتشار .

واوضح أن بناء المدرستين شيد من الهياكل الحديدية (خفيفة الوزن) والمغلفة من الخارج بألواح الساندويج بنل ومن الداخل ألواح السمنت بورد مع التأسيسات الكهربائية والمائية والابواب والشبابيك ويعتبر تصميم المدرسة من التصاميم العازلة للحرارة .

ووجه مديرية تربية ميسان بضرورة توفير الكوادر التدريسية اللازمة والأثاث والمستلزمات الدراسية من اجل ادخالها الخدمة في العام الدراسي الحالي

واكد بأن الهدف من إنشاء هذه المدارس هو الاهتمام بالجانب العلمي للطلبة وتقديم خدمة كبيرة لأبناء المحافظة في ناحية السلام وخصوصاً المناطق النائية من خلال حل الاختناقات في المدارس ومعالجة الازدواجية في الدوام

ولفت دواي الى ان افتتاح هاتين المدرستين ياتي ضمن (7) مدارس منجزة في وقت سابق في ناحية المشرح ،وقضاء الكحلاء من مجموع (30) مدرسة، منوها الى انه من المؤمل في الأيام القليلة القادمة افتتاح (5) مدارس جديدة في قضاء الميمونة وناحية سيد احمد الرفاعي وبذلك يكون عدد المدارس المنجزة (14) مدرسة من مجموع (29) . كون هناك مدرسة نموذجية منجزة في قضاء الميمونة .