افتتاح  مدرسة نموذجية للبنات في ميسان

المستقلة/- علي الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي عصر الاربعاء مشروع بناية مدرسة نموذجية جديدة في مركز العمارة.

وقال دواي في كلمة الافتتاح ان المدرسة تعتد البناية المدرسية الـ (67) التي تم افتتاحها خلال عامي 2020 – 2021 .

وأشار الى ان المدرسة تم هدمها واعادة بناءها وهي مدرسة ام سلمة الابتدائية للبنات سعة (18) صف في مركز المحافظة / حي العامل

وبين دواي ان المدرسة تتكون من ثلاث طوابق سعة (18) صف مع جناح للإدارة و مختبرات واجهزة حاسبات وساحة للنشاطات الرياضية وساحة كبيرة للانتشار ومجاميع صحية وكراج للسيارات وحديقة وأجهزة تبريد وتدفئة ومراوح وبرادات للمياه ومجهزة بالرحلات والمستلزمات المدرسية الحديثة والأثاث .

وأكد ان إدارة محافظة ميسان تولي قطاع التربية والتعليم أهمية كبيرة من خلال تنفيذ المشاريع التربوية وتهيئة كافة مستلزمات نجاح العملية التربوية في المحافظة .

وتابع بالرغم من قلة التخصيصات المالية فقد تم افتتاح (67) بناية مدرسية خلال عامي (2020 – 2021) وسيتم افتتاح عدد من المدارس والمشاريع الأخرى في عموم المحافظة بالفترة القليلة القادمة إن شاء الله

وحث دواي مديرية تربية ميسان للاهتمام بهذه الصروح التربوية والتعليمية وتوفير الملاكات اللازمة لها لغرض توفير بيئة ملائمة للطلبة في مسيرتهم التعليمية .