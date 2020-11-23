 افتتاح مدرسة كاراتيه للناشئين في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن مسؤول شعبة الفرق الشعبية في مديرية شباب ورياضة كربلاء جاسم الطائي ، مساء الاثنين ، إن “المديرية افتتحت مدرسة للفنون القتالية بلعبة الكاراتيه لفئة الناشئين في قضاء الجدول الغربي 30 كم جنوبي المحافظة .

وقال الطائي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” هذه المدرسة هي الاولى في القضاء ، وتم تسمية مدرب يعمل بشكل تطوعي لتدريب الناشئين والفئات العمرية الذين لديهم الرغبة في ممارسة اللعبة ، أضافة الى أن هذه المدرسة تابعة لشعبة التربية والرياضة في المديرية “.

وأضاف إن “هدف المديرية من هذه المدرسة الرياضية هو احتضان الشباب والعمل على تلبية رغباتهم وتنمية قابلياتهم ومهاراتهم في مختلف الألعاب الرياضية “.