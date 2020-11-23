 افتتاح مدرسة كاراتيه للناشئين في كربلاء

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن مسؤول شعبة الفرق الشعبية في مديرية شباب ورياضة كربلاء جاسم الطائي ، مساء الاثنين ، إن “المديرية افتتحت مدرسة للفنون القتالية بلعبة الكاراتيه لفئة الناشئين في قضاء الجدول الغربي 30 كم جنوبي المحافظة .

وقال الطائي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” هذه المدرسة هي الاولى في القضاء  ، وتم تسمية مدرب يعمل بشكل تطوعي لتدريب الناشئين والفئات العمرية الذين لديهم الرغبة في ممارسة اللعبة ، أضافة الى أن هذه المدرسة  تابعة لشعبة التربية والرياضة في المديرية  “.

وأضاف إن “هدف المديرية من هذه المدرسة الرياضية هو احتضان الشباب والعمل على تلبية رغباتهم وتنمية قابلياتهم ومهاراتهم في مختلف الألعاب الرياضية “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الهلال يحسم ديربي الرياض بثنائية في شباك النصر

اخبار العراق

تربية كربلاء تجهز 100  مدرسة  ابتدائي وثانوي  بالسبورة التفاعلية

اخر الاخبار

إيقاف محمد رمضان عن العمل بعد اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل

اخبار العراق

شركة نفط ذي قار تفتتح مشروع صيانة ومعايرة صمامات الامان

اخبار العراق

وزير الثقافة يبحث مع المجمع الفقهي العراقي الاعتراضات على اتفاق الوقفين

اخر الاخبار

ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها (صور)

اخر الاخبار

الشابندر يوجه رسالة جديدة لدعم موقف المطالبين بتغيير الحلبوسي